Tres detinguts per comprar 22.000 euros en tabac amb targetes de clients de benzineres

Els clients deixaven els vehicles per reparar en un taller i un treballador de l'establiment furtava les targetes de les estacions de servei que hi havia als cotxes i les feia servir per comprar tabac. És l'operativa que ha destapat la policia i que ha provocat un frau de 22.000 euros per les compres que va fer ell i dues persones més en les benzineres.

El cos de seguretat ha informat aquesta tarda que l'empleat del taller, de 55 anys, va ser arrestat ahir al migdia a Ordino i a la tarda i al vespre van ser detinguts un home de 38 anys a Andorra la Vella i una dona de 49 anys a Encamp per col·laborar amb el primer en la pràctica delictiva.

La policia explica que el treballador del taller mecànic emprava les targetes "per adquirir grans quantitats de tabac fent diverses compres d'un màxim de 10 cartons en les botigues de diferents estacions de servei". El servei d'ordre destaca que segons els investigadors la mercaderia podria ser per destinar-la al contraban. I afegeix que en alguns casos va comprar altres productes, a més del tabac.

El frau s'ha descobert arran de la investigació oberta per diverses denúncies que la policia va rebre entre els mesos d'octubre i novembre. El cos de seguretat indica que les víctimes titulars de les targetes de facturació no s'adonaven "que hi havia imports desmesurats fins al mes següent" quan rebien els càrrecs totals de les compres del mes.

Els tres arrestats estan acusats d'un deliicte contra l'ordre socioeconòmic per fer servir de manera fraudulenta les targetes dels clients del taller, i el mecànic també està acusat d'un delicte contra l'administració de justícia per conduir amb el permís suspès.