La població creixerà un 35% en 12 anys

“Els nostres assessors parlen d’un creixement del 35% de la població en 12 anys.” Aquestes són les xifres sobre les quals es mou el president de Concòrdia, Cerni Escalé, després de consultar amb diversos experts l’impacte de l’acord sobre la demografia. Ho va compartir durant la seva intervenció ahir, en la qual va explicar la posició del seu partit envers el pacte amb Europa.

Escalé va explicar que, en el context actual, Andorra hauria de cedir en certs aspectes, ja que es prendrien decisions d’acord amb les normes europees i no pas andorranes. Segons Escalé, de fet, aquesta situació implicaria una necessitat d’adaptació per part del país a les regulacions europees per garantir la seva inclusió en el panorama internacional.

Abans que parlés Escalé, l’acte es va iniciar amb la intervenció de la presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, qui va recordar el recorregut del partit durant les negociacions amb Europa i va resumir la seva posició actual afirmant que “no ens mostrem favorables a l’acord tenint en compte les mancances del text”. Unes carències que va animar a negociar aprofitant el temps extra que ha proporcionat Europa ajornant algunes decisions sobre el text al 2025.

A l’acte també va intervenir el conseller general Pol Bartolomé, que va destacar que “hem de ser capaços de desenvolupar un model econòmic alternatiu al de l’obertura actual, un model que no generi més pressió sobre els nostres recursos naturals i socials, sinó que garanteixi un futur sostenible per a Andorra”. De fet, el conseller general va subratllar que, tot i els avenços econòmics que hi ha hagut els últims anys, molts ciutadans estan percebent un empitjorament en la qualitat de vida amb costos de vida més elevats i salaris insuficients. “El més important no és la relació entre Andorra i Europa, sinó evitar que el país es fragmenti per un referèndum que genera més dubtes que certeses. Hem de prioritzar la cohesió interna del país per sobre de tot”, va insistir Bartolomé.