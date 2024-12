MoraBanc crea un prèstec per fomentar reformes sostenibles i d'accessibilitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

MoraBanc ha ampliat la cartera de productes dissenyats per afavorir la cura de l’entorn i l’accessibilitat amb el Préstec Sostenible Mixt, que segons indica l'entitat és "una opció de finançament per donar suport als negocis que vulguin fer reformes per l’estalvi d’energia i la supressió de barreres arquitectòniques". El nou producte forma part del Pla Estratègic ESG i ofereix "unes condicions avantatjoses per fomentar aquest tipus de reformes que milloren el medi ambient i la vida de les persones amb limitacions de mobilitat", assenyala el banc.

L'entitat detalla que el nou prèstec finança fins al 100% de la reforma, sense comissió d’obertura, i amb un termini de fins a 8 anys, i té un tipus d’interès mixt. Els dos primers anys aplica un tipus fix del 2’75% i després es converteix en variable, fins al final del termini, amb un tipus d’Euríbor 12 mesos més 1,25%.

La directora d'ESG de MoraBanc, Mireia Maestre, destaca que "amb aquest producte oferim unes condicions de finançament molt interessants per als negocis d’Andorra, però a la vegada mostrem el nostre compromís com a empresa a proposar accions que serveixin per millorar el nostre entorn i millorar la vida de les persones". I agrega que si cada empresa o persona troba com pot ajudar en temes d’ecoeficiència i accesibilitat "avançarem més eficaçment cap a una societat sostenible i inclusiva", segons recull el comunicat.