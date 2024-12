Mònaco segueix de prop els avenços d’Andorra amb la Unió Europa

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant la visita al Principat, on es va signar un memoràndum d’entesa per crear una comissió de treball entre Andorra i Mònaco, el president del parlament monegasc, Thomas Brezzo, no va voler posicionar-se sobre l’acord d’associació andorrà admetent “no conèixer-lo prou”. Tot i que, tal com va explicar, fins i tot per al seu país “hauria tingut avantatges firmar-lo”.