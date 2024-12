L’expert de Concòrdia alerta dels perills que tindria obrir l’economia

“Diversificar per a Andorra, que és una economia petita, no és bo.” Aquest va ser el contraargument que va aportar Miquel Puig, acadèmic de la Universitat de Barcelona i del MIT i exsecretari d’Economia de la Generalitat, a un dels raonaments principals dels partidaris del sí a l’acord, que afirmen que ampliar l’activitat econòmica amb l’aproximació a la UE seria quelcom positiu. Ho va explicar a l’acte que va organitzar Concòrdia ahir, titulat L’acord d’associació amb la Unió Europea: la nostra proposta, en el qual es va presentar un model alternatiu per apropar-se a Europa, fet que des del partit consideren imprescindible, però no amb el format actual.

Puig va remarcar que en lloc de buscar la diversificació, “les economies petites –com l’andorrana– s’han d’especialitzar”, ja que quan un país s’obre “perd allò en què no és excel·lent i només manté els aspectes en els quals destaca”. Per tant, l’expert va augurar que un dels riscos de l’acord és que el Principat perdi empreses nacionals i aquestes es canviïn per sucursals de grans multinacionals europees. Un fenomen que ja s’ha vist anteriorment quan economies petites s’integren en els grans mercats mundials, va matisar Puig. Alguns dels sectors més afectats podrien ser el de la construcció o el dels serveis jurídics, que quedarien “exposats” a la competència de grans empreses i perdrien importància en el mercat local.

L’altre punt que va qüestionar l’economista va ser que es guanyarà valor afegit amb l’aproximació al mercat europeu. Puig va destacar que un país d’alt valor afegit és aquell que paga salaris alts, i que els sous d’Andorra actualment reflecteixen un baix valor afegit, però que tot i que sigui important capgirar la situació, “el camí no és l’obertura”. Els exemples històrics dicten que per guanyar valor afegit el camí que tots els països han seguit ha estat el de “tancar-se per reforçar els seus sectors i, quan siguin prou forts, llavors obrir-se”, va explicar Puig. Per fer-ho, l’acadèmic va apuntar altres solucions com ara millorar el nivell educatiu dels assalariats, que actualment és baix, “tal com passa a les economies centrades en el turisme”; controlar la construcció, que té massa pes sobre el PIB, i augmentar el salari mínim agafant com a referència els sous de França, amb qui Andorra comparteix un PIB similar.

Protegir el sector financer i la immigració són dos punts imprescindibles per guanyar valor afegit. Sobre el primer, va afirmar que “el sector bancari és fràgil perquè hi ha molta competència i l’estat andorrà no pot garantir-ne la continuïtat” contra una entrada de capitals estrangers. Pel que fa a les fronteres, Puig va destacar que cal atraure estrangers qualificats per millorar el nivell educatiu dels assalariats, però perquè aquesta gent arribi cal tenir un control fronterer per poder escollir qui entra que l’acord eliminaria.

Per tant, va sentenciar l’expert, “l’acord d’associació amb la Unió Europea crearà més problemes dels que solucionarà” i el que cal és “negociar amb la UE, però sense pensar que l’obertura és la solució a tots els problemes”.