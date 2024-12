L'excap de Govern, Josep Pintat, rep a títol pòstum la Creu dels Set Braços

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'excap de Govern, Josep Pintat Solans, ha rebut a títol pòstum la Creu dels Set Braços, en una cerimònia amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot i la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor. Espot ha qualificat a qui va ser el segon cap de Govern d'Andorra (1984-1990) com un "home d'estat" i ha subratllat "la imatge de bon gestor i de governant assenyat que projectava". L'actual cap de l'executiu ha remarcat dues fites que formen part del llegat de l'homenatjat: l'acord comercial amb la Comunitat Econòmica Europea i l'adquisició de Forces Hidroelèctriques d'Andorra, SA (FHASA), per part de l'Estat.

"Ara, després de trenta-cinc anys el que em sembla més rellevant és l’enfocament polític, les llums llargues que Josep Pintat Solans va saber posar en una qüestió com aquesta. Si la negociació de l’acord comercial amb Europa va ser una mostra de clarividència, el temps també ha demostrat que l’aposta per la compra de FHASA va ser un encert estratègic de primera magnitud. L’actual FEDA no només és una font d’ingressos important per al sector públic, sinó que s’ha convertit en un motor de transformació i modernització de la nostra economia", ha dit Espot, que ha afegit que va ser "un cap de Govern que va passar per la política per fer un servei al país".

La Creu dels Set Braços ha estat entregada als tres fills de Josep Pintat, acompanyada d'un títol d'atorgament i un ram de flors, que han agraït el reconeixement al seu pare, que s'ha fet coincidir amb el proper centenari del naixement de Josep Pintat Solans.