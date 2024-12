Exteriors localitza una persona d'Andorra a Corea del Sud i demana evitar desplaçaments

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha declarat aquest dimarts a la nit la llei marcial després d'acusar el bloc d'esquerres que controla l'assemblea nacional d'afavorir els interessos de Corea del Nord. Yoon ha declarat l'emergència argumentant que el Partit Democràtic de Corea, a l'oposició, havia paralitzat les activitats estatals.

En una emissió televisiva, el president ha promès "erradicar les forces pro nord-coreanes i protegir l'ordre democràtic constitucional". Tot i això, no ha donat detalls de com s'aplicaria la llei marcial ni quins efectes pot tenir en el dia a dia del país.

A hores d'ara, el Govern ha confirmat que des del ministeri d'Afers Exteriors es té localitzada una persona d'Andorra que es troba a Corea del Sud en bon estat de salut i amb la qual ja s'han iniciat les comunicacions pertinents.

Al seu torn, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha publicat un avís a través de les xarxes socials on demana evitar els desplaçaments dels viatgers d'Andorra fins a Corea del Sud si no són "estrictament necessaris". A més, ha recordat el telèfon d'emergències consulars (+376 324 292) per tal que els interessats puguin registrar-se i rebre informació.

La llei marcial implica una situació d'excepció a l'estat en la qual s'atorguen facultats extraordinàries a les forces armades o a la policia pel que fa a l'administració de justícia.