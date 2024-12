Els experts de l'ITU destaquen l'estratègia de benestar digital

Visita tècnica d'experts de la ITU per a la Protecció Digital d'InfantsJAViladot/SFGA

El full de ruta per la digitalització i benestar digital en què treballa el país és "molt ambiciós", "molt ben treballat" i és, en definitiva "un treball de molta qualitat", així ho han transmès al grup de treball que ha elaborat aquest document els experts de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) per a la Protecció Digital d’Infants, que han visitat aquests dies el país, tal com ha explicat el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell.

Rossell ha detallat que gràcies al suport de l'ITU s'han pogut "conèixer de primera mà quines són les experiències, tot allò que a nivell internacional han pogut provar" altres països i també aquelles experiències que no han funcionat a l'hora de preveure les mesures incloses en el full de ruta. En aquest sentit, ha incidit en el fet que "poder tenir experts a nivell internacional pel benestar digital i la protecció dels joves és garant que el nostre full de ruta compleixi amb tots els estàndards, amb les nostres necessitats a nivell local, però també amb accions que volen ser capdavanteres".

El secretari d'Estat de Transformació Digital ha concretat que el document ja està finalitzat i que ara s'esperen les recomanacions finals. En aquest sentit, ha recordat que "l'encomana del Consell General era de lliurar-lo abans de finals d'any" i que, per tant, caldrà veure si es rep l'informe amb les darreres recomanacions abans d'aquesta data o, si no, s'espera que sigui a principis de l'any que ve.

Rossell ha incidit en la importància de treballar pel benestar digital, perquè hi hagi "un equilibri" entre la tecnologia i la salut de les persones i ha manifestat que en les trobades s'han abordat aspectes com el temps de desconnexió o les edats per als usos dels dispositius i ha remarcat que el que sobresurt és que "cada país en funció de la seva necessitat pot regular alguns aspectes, però el principal és la informació, la conscienciació i l'acompanyament".

Qüestionat sobre el pla nacional de la joventut, Rossell ha manifestat que "s'han felicitat que hi hagi mesures per prevenir en temes relacionats amb el benestar digital". Sobre com veuen els experts els canvis de dispositius a les escoles, ha respost que han manifestat que el fet que els dispositius es quedin a les escoles "són més garanties de cara al seu ús i a la seva protecció i a la limitació de certs continguts".

Per la seva part la directora de projectes de la ITU a Europa, Viktoriia Omelianenko, ha valorat que ara ja compten amb el document final per poder-hi fer les seves recomanacions i ha manifestat que cal tenir tots els "elements funcionant en l'ecosistema" com per exemple la regulació, la protecció dels infants o esdeveniments públics i ha valorat, en aquest sentit, que han escoltat l'experiència d'Andorra Telecom. Ha remarcat que amb tota la informació que han recopilat, ara faran les seves recomanacions i solucions perquè puguin ser aplicades.