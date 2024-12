La gossera es converteix en el Centre de Protecció Caní d'Animals de Companyia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Protecció Cani d'Animals de Companyia, l'antiga gossera, ha ampliat les seves instal·lacions, la qual cosa suposa incrementar un 30% la capacitat d'acollida i permet "reforçar el benestar animal". Així ho han assegurat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, durant l'acte de inauguració celebrat aquesta tarda. “Els gossos que es troben al centre han de poder viure en el millor entorn possible fins que trobin un nou lloc on poder tornar a començar una nova vida esdevenint un membre més d’una família”, ha comentat Casal.

Les instal·lacions tindran 324m2 hàbils i "són més modernes i asseguren un elevat nivell de confort pels animals", ha dit Casal. La part inaugurada aquesta tarda, contigua a les ja existents a Sant Julià, compta amb 32 cubicles individuals i dos dobles, el que permetrà acollir 36 gossos, la qual cosa suposa una capacitat total de 60 cans, tenint en compte les antigues instal·lacions. El ministre ha assenyalat que aquesta actualització s'ha fet perquè "Andorra és un país capdavanter per garantir el dret a la protecció dels animals de companyia i el seu benestar amb unes instal·lacions modernes". Un cop finalitzada aquesta fase, es procedirà a la segona que consistirà en l'enderroc dels mòduls existents i la restitució del terreny per alliberar espai per l'esbarjo dels gossos. Aquestes obres estan adjudicades a l'empresa Construccions Barca per un import de 511.504, 90 euros.