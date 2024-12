Un camió bolca vidres enmig de la rotonda del km0

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió ha deixat anar vidres enmig de la rotonda del km0, quan procedia a fer-la. Segons fonts consultades pel Diari, les causes del accident podrien ser que els vidres no estiguessin ben agafats, deixant-los enmig de la carretera. Alguns dels conductors han baixat dels seus cotxes per retirar els trossos més grans i poder seguir avançant. També han arribat companys de l'empresa de transports amb pallets, pales i escombres per facilitar la retirada dels vidres. De seguida, els agents de la policia han arribat al lloc dels fets per dirigir el trànsit i facilitar-hi la retirada.

Els vidres que ha deixat anar el camió a la rotonda del km0Àlex Ripoll

NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.