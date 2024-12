Bartumeu apunta que negociar un acord alternatiu és "no tocar de peus a terra"

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) ha organitzat aquest matí una conferència per explicar dues visions oposades envers l'Acord d'Associació. A favor del sí, ha parlat l'excap de Govern Jaume Bartumeu, que ha defensat les negociacions i el text que s'ha assolit. Durant la seva intervenció, Bartumeu ha acusat els partidaris del no i de renegociar posteriorment una nova aproximació de "no tocar de peus a terra" i que el que cal és aprovar l'acord i millorar els punts on aquest flaqueja al comitè mixt que es formarà.

A l'altre costat, a favor del no, el notari Joan Carles Rodríguez Miñana ha explicat que l'acord afectarà negativament en matèria de seguretat i d'immigració, ja que el text implementarà quotes "mínimes" per l'arribada de ciutadans de la Unió Europea i que amb els antecedents penals, ni que es detecti algun crim, "en el 90% dels casos" no es podrà denegar l'entrada de la persona al país.