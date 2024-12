Andorra té un rabí per primera vegada en la història

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra té per primera vegada en la seva història un rabí. Es tracta de Kuty Kalmenson, que ja s'ha instal·lat al Principat, juntament amb la seva dona, Rochel, i els seus cinc fills. Així doncs, serà l'encarregat d'organitzar la Chabad Lubavitch andorrana, on els jueus es reuneixen. De fet, el país compta amb un centre cultural jueu, que data de l'any 1998. Fins ara, la comunitat jueva del Principat, formada per uns 250 jueu d'origen marroquí, estava dirigida pel rabí laic Shimon Barsheshet, que a més tenia el suport de rabins procedents de França i Catalunya. No obstant això, segons el mateix Barsheshet, era "necessari" que Andorra tingués el seu propi rabí.

Segons mitjans especialitzats, Kalmenson espera reunir a tots els jueus del Principat per posar en marxa programes educatius pels nens i impartir formació regular de la Torà per als adults. També atendrà els turistes jueus que arribin al territori i treballarà perquè puguin disposar de menjar kosher.