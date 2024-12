Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pla Nacional de la Joventut va presentar-se a la sala de Festes d’Encamp, on desenes de joves es van apropar per gaudir de la música i per celebrar el tret de sortida d’un pla que pretén ajudar en l’emancipació. El secretari d’Estat de Joventut, Alain Cabanes, va declarar que una presentació més informal “és el millor”.