El PS pregunta per les addiccions que inclou el Pla Integral de Salut Mental

El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites per preguntar, sobretot, per les addiccions que s'inclouen al Pla Integral de Salut Mental (PISMA). Baró ha demanat quines accions s'han realitzat pel que fa a l'alcohol, a conductes addictives i al sexe i les xifres reals i el percentatge desglossat per acció, termini i gènere de cadascuna d'elles.