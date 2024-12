El novembre més càlid des de 1950

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes de novembre que acaba de finalitzar ha estat el més càlid registrat des de 1950, segons ha publicat Acció Climàtica a les seves xarxes socials. Enguany, la temperatura mitjana ha estat de 8,8ºC, unes xifres que han comportat una anomalia positiva de 2,5ºC. Segons es desprèn de l'informe, aquestes anomalies tèrmiques han sigut constants durant els 30 dies del mes, amb una anomalia de més de 5ºC el dia 11.

Les precipitacions han sigut molt escasses, amb una acumulació de 21,2mm. Acció climàtica remarca que "l'únic episodi destacable del mes" a Perafita quan es van acumular 27,7mm. La neu també ha sigut "testimonial", tot i haver arribat fins als 1.700 metres. La falta de precipitacions ha provocat que les estacions d'esquí hagin hagut d'ajornar l'obertura que inicialment estava prevista per al cap de setmana del 23 de novembre en el cas d'Arcalís, i per al del 30 de novembre de manera generalitzada a totes les pistes de Grandvalira Resorts.

Acció Climàtica assenyala que aquest novembre s'ha caracteritzat per la circulació recurrent de pertorbacions per l’est d’Europa i el Mediterrani que han afectat Andorra en forma de vent i breus baixades de la temperatura. I recorda que els dies 12, 22 o 25 es va activar l'avís groc per ventades fortes. Les ràfegues màximes que es van detectar van ser de 140 quilòmetres per hora, segons detallen.

"Temps hivernal"

Les previsions de Meteorologia per aquesta setmana anuncien "un tren de precipitacions que passarà pel nord de França afectarà el Pirineu amb fronts desgastats a les nits d'avui i demà, dimecres al matí i divendres". El servei indica que les precipitacions seran "minses" i la cota de neu se situarà en cotes altes "però a partir de diumenge esperem un temps hivernal".