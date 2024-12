Miquel Puig alerta que l'Acord d'Associació podria perjudicar l'economia d'Andorra

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Escaldes-Engordany.- "L'Acord d'Associació amb la Unió Europea crea més problemes dels que soluciona". Així ho ha afirmat de manera contundent el doctor en economia, Miquel Puig. L'assessor contractat pel grup parlamentari de Concòrdia per analitzar la vessant econòmica de l'acord que ha participat aquest dilluns en el primer acte sobre l'Acord d'Associació organitzat per Concòrdia, que s'ha celebrat a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany."Les dificultats de mantenir una productivitat tan alta com la que té ara planteja problemes de pèrdua de diversitat econòmica. Crec que hi haurà sectors econòmics que desapareixeran, especialment quan un país s'integra en un mercat més ampli" ha afirmat Puig. "Les solucions als problemes d'Andorra no són fàcils, no són ràpides i no venen de fora. Han de venir de dins" ha subratllat el doctor en economia, que també ha exercit càrrecs de gran responsabilitat com el de secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya, el de director general de la multinacional Abertis, i el de director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

De fet, durant la seva intervenció, Puig ha comentat que un dels riscos de l'acord és que Andorra deixi de tenir empreses pròpies en alguns sectors clau i passi a tenir sucursals d'empreses més grans. Un fenomen, segons Puig, habitual en mercats petits que s'integren en mercats més amplis. "Els sectors protegits per la seva relació amb l'Estat, com el de la construcció o els serveis jurídics, podrien quedar especialment exposats a la competència d'empreses més grans i perdre pes en l'economia local" ha assenyalat, Puig, qui també ha explicat que Mònaco ja ha trencat les negociacions per un acord similar amb la Unió Eruopea pels mateixos motius que preocupen a Andorra.

L'acte s'ha iniciat amb la intervenció de la presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, qui ha donat pas al discurs del conseller general, Pol Bartolomé. "Hem de ser capaços de desenvolupar un model econòmic alternatiu al de l'obertura econòmica actual, un model que no generi més pressió sobre els nostres recursos naturals i socials, sinó que garanteixi un futur sostenible per a Andorra" ha destacat, Bartolomé, durant la seva intervenció. De fet, el conseller general ha subratllat que, malgrat els avenços econòmics dels últims anys, molts ciutadans estan percebent un empitjorament en la qualitat de vida amb costos de vida més elevats i salaris insuficients. "El més important no és la relació entre Andorra i Europa, sinó evitar que el país es fragmenti per un referèndum que genera més dubtes que certeses. Hem de prioritzar la cohesió interna del país per sobre de tot" ha insistit, Bartolomé.

A continuació, ha sigut el torn del president de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha explicat que, en el context actual, Andorra hauria de cedir en certs aspectes, ja que es prendrien decisions en base a les normes europees i no pas andorranes. Segons Escalé, de fet, aquesta situació implicaria una necessitat d'adaptació per part del país a les regulacions europees per garantir la seva inclusió en el panorama internacional. "És important destacar que el govern andorrà participa en el comitè mix, que és el comitè de les institucions europees. Tot i que Andorra pot expressar la seva oposició, si hi ha discrepàncies entre les posicions europees i les del govern andorrà, qui tindrà l'última paraula és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea" ha indicat, Escalé. "Així doncs, Andorra estarà obligada a acatar les decisions del Tribunal Europeu. Per tant, en cas de resolució de controvèrsies, qui prendria la decisió seria el Tribunal Europeu, seguint les normes europees i no les d'Andorra" ha deixat clar, Escalé, qui també ha alertat del risc del creixement continuat de la població si s'accepta l'acord i de la importància d'enfortir l'economia d'Andorra abans d'assumir un acord d'aquestes característiques.