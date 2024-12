L’hospital podrà contractar metges per fer guàrdies els festius

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de pressupost del Govern per al 2025 assenyala que per a l’organització de serveis assistencials que requereixen que es facin guàrdies durant els caps de setmana i els festius, i que no pot assumir el personal assalariat del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), es podran contractar els facultatius necessaris per fer aquestes guàrdies, sense que el nombre estigui limitat. En aquest cas, la previsió pressupostària es fa per jornades i no per places. En cas de sobrepassar la previsió per les necessitats del servei, caldrà tramitar les modificacions pressupostàries corresponents.