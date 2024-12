Una jornada més curta

El ministeri de Treball del govern d’Espanya té entre cella i cella reduir la jornada laboral dels treballadors el 2025. Des de l’executiu espanyol es proposa passar de les 40 hores setmanals actuals a les 37,5. Per aquesta raó estan temptejant el terreny amb sindicats i patronals i alhora estan treballant amb una sèrie de reformes perquè la mesura es pugui implementar. Alguns països d’Europa ja han executat reduccions, com és el cas de França amb un màxim de 35 hores o Bèlgica amb 38. Pel que fa a Andorra, com es veuria implementar una reducció de la jornada laboral?

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) veu amb bons ulls aquesta opció. “Hem de seguir la línia del corrent europeu, s’ha demostrat que la productivitat no va per hores”, explica el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, en referència al fet que algunes empreses europees han apostat per reduir hores i no han notat una disminució de la productivitat. “A Alemanya o en països nòrdics tenen una productivitat més alta que la dels països del sud”, afirma Ubach.

Pel responsable del sindicat, la disposició contribuiria a una millor conciliació familiar en un país abocat exclusivament en el sector terciari, en què a vegades els horaris fan difícil la consonància entre vida laboral i personal. “La conciliació familiar, laboral i la salut són molt importants, sense això difícilment podem tenir treballadors”, declara Ubach. La setmana passada el responsable de la Unió Sindical andorrana va estar en el 44è congrés confederal de la Unió General de Treballadors (UGT) a Barcelona, un esdeveniment en el qual el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, va detallar que l’objectiu final no és arribar a les 37,5, sinó a les 32 hores setmanals a Espanya. Ubach considera que el Principat ha d’acostar-se a una reducció de la jornada de treball, perquè si no “cap treballador voldrà venir a treballar aquí”, atenent les condicions laborals i el cost de vida existents, ha manifestat.

Des de la Unió Hotelera Andorrana (UHA) expliquen que en el seu sector els convenis són “diferents i especials”, perquè una jornada laboral no és igual que la d’un altre sector a causa, entre altres motius, de la temporalitat turística i això fa que sigui “complicat”, comenta el director de la UHA, Jordi Pujol. En aquest sentit, precisen que un assalariat de la restauració o l’hostaleria pot dedicar més hores o menys que el d’un altre sector o del que dictamina la llei, que són 40 hores setmanals. Asseguren que el Govern no els ha plantejat mai aquesta possibilitat, però si fos el cas “ens asseuríem per mirar de trobar solucions” per a una “millor conciliació”, afirma Pujol, que afegeix: “No hi estem en contra, s’hauria d’estudiar”.

Treballadors consultats creuen que una reducció seria positiva perquè aportaria molts beneficis personals. “Ho veuria genial, seria estupend poder sortir abans i fer menys hores”, sosté la Maria Izquierdo, una administrativa. “Treballaríem millor i amb més ganes, perquè sabríem que plegaríem abans”, comenta Izquierdo, que afegeix que alhora seria beneficiós per a la “conciliació familiar”. També es mostra en la mateixa línia la Nadia Sopena, una emprenedora. “Faria sis hores diàries o màxim set, a tot estirar, però més no crec que sigui productiu”, qualifica Sopena, qui assegura que aportaria una “millor qualitat de vida perquè tindries més temps per a la vida personal”.

A Alemanya van dur a terme no fa gaire una prova pilot amb una jornada laboral de només quatre dies. Una quarantena d’empreses van participar durant sis mesos en aquesta iniciativa, anomenada 4 Day Week. La Universitat de Münster es va encarregar de supervisar la prova pilot, que va acabar aquest octubre. L’estudi del centre acadèmic conclou que el “benestar augmenta quan es redueixen les hores de treball, mentre que la productivitat continua sent la mateixa o fins i tot augmenta moderadament”, indica la universitat a la seva web. De fet, la doctora i codirectora d’aquest projecte, Julia Backmann, esmenta que “la setmana de quatre dies va conduir a un canvi positiu en la satisfacció de la vida a causa del temps lliure addicional”.