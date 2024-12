Els infants ja poden parlar amb el Pare Noel i els Reis Mags, a través del número 121

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ha arribat el moment que tots els infants estaven esperant, poder parlar amb els Reis Mags i el Pare Noel. Andorra Telecom ha tornat a activar el número 121 "per contribuir a una causa solidària de la mà de Càritas". Així doncs, com cada any, cada trucada tindrà un cost d'1 euro que es destinarà al projecte 'Acollida', que ofereix suport en aspectes com l'alimentació, l'habitatge o la salut, entre d'altres. L'any anterior es van rebre 1.055 trucades, i enguany s'espera superar aquesta xifra i "continuar recolzant una tradició que aporta alegries als infants i suport a les famílies més necessitades". El 121 estarà actiu fins al 6 de gener.