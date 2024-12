Concurs per reconèixer la innovació pedagògica per fomentar la lectura a les escoles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Educació organitza la primera edició del concurs ‘+lectors’ per a l’excel·lència i la innovació en experiències educatives en el marc del Pla nacional per al foment de la lectura. L’objectiu d’aquest nou concurs és premiar l’excel·lència i estimular la creativitat i la innovació pedagògiques entre els equips docents compromesos en pràctiques educatives que promouen la lectura entre els estudiants de tots els sistemes educatius del país, segons recull un comunicat del Govern.

El concurs '+lectors' vol premiar pràctiques d’èxit ben integrades en el dia a dia dels centres, o bé promoure noves propostes que assumeixin el repte de seguir fomentant la lectura entre l’alumnat de manera atractiva, efectiva i innovadora. Poden participar en aquest nou concurs tots els centres escolars del país de primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat i formació professional (o equivalents).

Els premis consisteixen en el finançament per part del ministeri de recursos pedagògics per als centres guanyadors destinats a seguir fomentant la lectura entre l’alumnat. Hi haurà dos premis, un per primera ensenyança i un per segona ensenyança i nivell postobligatori, amb una dotació per valor de 1.000 euros cadascun que caldrà invertir directament en el foment de la lectura al mateix centre.

La convocatòria pel concurs '+lectors' s’obre aquesta mateixa setmana i el veredicte es farà públic durant la 4a Jornada de foment de la lectura que se celebrarà el dia 4 de juny al centre de congressos d’Andorra la Vella. Durant la jornada, els centres guanyadors faran una breu presentació del projecte premiat al públic assistent.