Celebrada la setzena reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí s'ha celebrat la setzena reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica a l'Edifici Administratiu del Govern. Un acte que ha comptat amb la presència de la ministra d'Afers Socials, Trini Marín; la ministra de salut, Helena Mas; i de la secretària d'Estat d'Igualtat, Mariona Cadena, així com representants dels departaments d'Habitatge, Economia, Justícia i Interior, Educació, membres de la policia i de l'Administració de Justícia i de Fiscalia. La trobada, segons el comunicat de l'executiu, ha servit per fer balanç de les dades del 2024 del Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere, i les accions que s'han dut a terme per reforçar la prevenció.