Andorra i Mònaco signen un memoràndum de cooperació

Andorra i Mònaco han signat avui un acord per a poder intercanviar experiències i coneixements tant a nivell polític com a nivell tècnic. “Al tenir característiques similars, ens afecten i gestionem de manera semblant els problemes del món”, ha declarat Thomas Brezzo, síndic del Conseil National de Mònaco, fent referència que els petits països d’Europa han d’unir-se per a enviar un missatge a l’uníson a la resta del continent.

Preguntat per la qüestió de l’acord d’associació del seu país, i de per què aquest no va acabar signant-lo, Brezzo ha declarat que “va ser la pròpia Comissió Europea la que va aturar les negociacions”, ja que el que demanaven no s’encabia en la constitució de Mònaco: “Pel moment, no han hagut conseqüències al nostre territori”, ha declarat.

Quant a la signatura del memoràndum d’entesa, el Síndic general andorrà, Carles Ensenyat, ha explicat que és un acord que consta de dues vessants: una política i una altra tècnica. La primera “ens permetrà intercanviar experiències i coneixements sobre problemes que com a petit països ens enfrontem cada dia”; mentre que en l’àmbit tècnic “podrem enviar a formació funcionaris nostres i rebre funcionaris d’allà i sol·licitar ajuda tècnica específica en temes que no dominem tant”, ha conclòs.