Els casos de VIH augmenten respecte al 2022

Al món, prop de 40 milions de persones conviuen amb el virus del VIH (virus de la immunodeficiència humana), dels quals 30,7 reben algun tipus de teràpia per mantenir a ratlla la malaltia. La resta, uns 9 milions, no tenen accés a les cures o no saben que tenen la malaltia, cosa que els fa propensos a desenvolupar-ne l’etapa més avançada, la sida. Per aquest motiu, dies com avui –el Dia Mundial de la Sida– esdevenen importants per conscienciar i donar suport a les persones afectades i recordar els 40 milions de persones que han mort per causes relacionades amb la malaltia.

Amb motiu de la diada, Govern va fer públiques les dades de les infeccions durant el 2023. De l’informe se’n destaca que l’any passat es van detectar 10 nous casos de VIH, una taxa d’11,75 per 100.000 habitants. En total, hi ha 131 casos registrats actualment, dels quals el 87% són homes (114), i el 13% dones (17). La mitjana d’edat dels nous diagnòstics va ser de 43 anys, i tots van contraure la malaltia per transmissió sexual, que continua sent la principal via de transmissió independentment de la naturalesa de les relacions.

Dels 10 casos detectats el 2023, el 70% dels diagnòstics es van fer en un estat de la infecció avançada i el 30% es van considerar en estadi sida, mentre que si s’analitzen la totalitat de les dades, dels 131 casos diagnosticats, 106 són VIH positiu (81%), 12 tenen sida (9%) i en 13 casos es desconeix la situació actual de la malaltia (10%).

El principal tractament per frenar el progrés del VIH és la teràpia antiretroviral (ART), que no cura el virus, però el manté sota control i serveix per evitar més complicacions o que acabi derivant en sida. A Andorra, 96 persones reben aquesta cura, que està totalment coberta per la CASS.

En paral·lel als tractaments per a les persones ja infectades, el Govern també destina esforços a la disminució del contagi. El 2022 es va aprovar el reemborsament del 75% dels fàrmacs anomenats PrEP (profilaxis preexposició) del VIH, que ajuden que persones amb alt risc de contagiar-se evitin la malaltia. L’any passat, aquests medicaments es van prescriure a cinc persones.

El Ministeri de Salut, juntament amb el SAAS, està treballant en la millora de la detecció ràpida de les infeccions de transmissió sexual. Per aquest motiu, es preveu que durant el gener del 2025 els centres d’atenció primària puguin començar a realitzar de forma gratuïta els tests ràpids de VIH, sífilis, hepatitis B i C, amb l’objectiu de fomentar la detecció precoç tant del VIH com d’altres infeccions de transmissió sexual (ITS) i facilitar la derivació i l’inici dels tractaments necessaris. Fins ara només es facilitava el test ràpid de VIH als CAP de manera gratuïta.

En aquest sentit, l’any 2023 es van dur a terme 12 tests ràpids de VIH mitjançant el programa de detecció precoç, tots amb resultat negatiu. La detecció prematura de la infecció és crucial per accedir a les cures adequades per millorar la qualitat de vida del pacient i prendre mesures per evitar la transmissió de la malaltia