Educació confirma 4 vacants i intenta rebaixar la tensió

El ministeri d’Educació ha confirmat que actualment hi ha quatre places vacants en diferents centres educatius. Aquestes mancances, segons el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), són conseqüència directa de les condicions salarials i laborals, que dificulten la captació de professionals.

Davant d’aquesta situació, el SEP ha advertit que, si no es produeixen avenços significatius, podrien convocar mobilitzacions que inclourien des d’una manifestació fins a una vaga.

El president del SEP, Sergi Esteves, va exposar a RTVA que aquest curs escolar va començar amb nombroses baixes i amb algunes aules sense docents assignats. Tot i que la situació s’ha anat corregint, actualment encara hi ha tres aules sense professorat, una realitat que, segons Esteves, ha obligat el personal existent a assumir hores extres per cobrir les mancances. Aquesta situació, assegura el sindicat, posa de manifest la urgència de millorar les condicions laborals per evitar que el problema es perpetuï en el futur.

Per la seva banda, fonts del ministeri d’Educació han subratllat que són plenament conscients de les reivindicacions del SEP. El ministeri ha posat en valor la dinàmica de col·laboració establerta amb el sindicat, que inclou dues reunions ordinàries anuals amb els responsables del comitè sindical per intercanviar informació i abordar qüestions prioritàries: es donen trasllat mutu de temes que són importants per a ambdues parts.

A més, un representant designat pel SEP participa en diverses estructures organitzatives del ministeri, com ara les taules sectorials, la comissió del pla d’igualtat i els concursos públics. Segons assenyala Educació, aquesta presència garanteix una comunicació directa i constant que facilita el debat sobre els temes que preocupen el col·lectiu docent.

Un dels punts de fricció més importants és l’actualització de la graella salarial. El SEP ha recordat que el Govern es va comprometre a presentar al novembre un estudi sobre les polítiques retributives, en el marc del projecte d’anàlisi conegut com People Matters. No obstant això, aquesta proposta encara no ha vist la llum, fet que incrementa el malestar del sindicat.

El ministeri d’Educació ha matisat que moltes de les qüestions relacionades amb la carrera professional horitzontal, la filiació dels funcionaris veterans i les polítiques retributives depenen de Funció Pública. Malgrat no tenir competències directes en aquests àmbits, el ministeri ha afirmat que trasllada regularment la informació recollida en les reunions sectorials als responsables de Funció Pública per buscar solucions.

Mentrestant, el sindicat considera insostenible la situació actual i no descarta intensificar les pressions si no es compleixen els compromisos adquirits. Les mesures podrien incloure mobilitzacions, per forçar l’adopció de millores en les condicions laborals i salarials dels docents. En canvi, des d’Educació es vol transmetre un missatge de diàleg i, segons les mateixes fonts, “es manté intacta la voluntat de continuar dialogant com ja s’està fent sobre els temes que els preocupen”.