Deu menors van ser víctimes de violència contra la llibertat sexual

La policia va identificar l’any passat 10 casos de menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual. La dada equival a una taxa de vuit casos per cada 10.000 habitants, tenint en compte que Andorra comptava el 2023 amb 12.557 menors d’entre 0 i 17 anys. Les dades les ha posat en relleu l’Observatori de la Infància, elaborat per Andorra Recerca + Innovació.

La xifra de menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual de l’any passat és inferior a la del 2022, respecte a agressions i abusos sexuals, assetjament sexual de menors, corrupció de menors i pornografia de menors, entre d’altres.

D’altra banda, i segons el mateix estudi, l’any passat la policia va identificar tretze menors, en aquest cas d’entre 11 i 16 anys, que van ser víctimes de violència física i psíquica en l’àmbit escolar. Aquesta dada correspon a una taxa de 25 casos per cada 10.000 habitants, ja que l’any passat eren 5.195 els menors residents d’aquesta franja d’edat. En aquest sentit, la xifra d’intervencions de la policia va ser la mateixa que el 2022, quan també es va actuar en tretze casos.

Respecte a la violència contra els menors, també cal tenir en compte el maltractament infantil en la família. Es tracta de tota forma de maltractament contra els infants en què l’autor hi té una relació familiar (pares, germans, tiets, avis, etc.), incloent-hi maltractament físic, psíquic, sexual o negligència. En aquest cas, van ser disset els maltractaments identificats per la policia el 2023 en menors d’entre 0 i 17 anys. Es tracta d’una taxa de 13,5 casos per cada 10.000 habitants. Si es compara amb la dada del 2022, la xifra s’ha reduït notablement, perquè aquell any la policia va fer trenta intervencions per a menors de 0 a 17 anys víctimes de violència domèstica.

MENORS INTERPEL·LATS

L’any passat, la policia va interpel·lar 139 menors d’edat per conductes delictives. Van ser 110 nois i 29 noies, una xifra un 30% inferior a la del 2022, quan els agents d’ordre van interpel·lar 196 menors. Aquesta xifra va ser la més alta des del 2012. Com a conductes delictives, la policia entén qualsevol infracció exceptuant les relacionades amb les drogues i amb els abusos sexuals.

Respecte al consum de tòxics, en què s’inclou la tinença, consum o tràfic de drogues, la policia va interpel·lar l’any passat 28 menors, 24 nois i 4 noies. La xifra és similar a la del 2022, quan els agents va intervenir en 26 ocasions. En els darrers anys, la xifra més elevada d’interpel·lacions per delictes relacionats amb els tòxics va ser el 2014 amb 74.

Per acabar, i en el cas dels abusos sexuals, l’any passat hi va haver dues interpel·lacions, a dos nois menors d’etat. Queden lluny de les 12 del 2022, quan es va interpel·lar per abusos sexuals 10 nois i dues noies, la xifra més alta des de l’any 2012.

Un 18,7% dels alumnes de segona ensenyança diuen que alguna vegada algú els ha pressionat o intentat fer xantatge perquè enviés fotografies o vídeos de caràcter eroticosexual. Són dades del curs 2022-2023 recollides per l’Observatori de la Infància, actualitzat fa uns dies. Per la seva banda, les noies han patit aquestes pressions i xantatges amb més freqüència que els nois.

No es disposa de dades globals del nombre de menors d’edat víctimes de delictes informàtics identificats per la policia, però en aquest sentit cal tenir en compte algunes conductes de risc en línia que han viscut els alumnes de segona ensenyança, com els casos en què els han pressionat o fet xantatge en relació amb material de contingut sexual.