Cabanes afirma que la festa de presentació del PNJ era el millor format

El Pla Nacional de la Joventut (PNJ) va tenir ahir la seva presentació oficial a la sala de Festes d'Encamp on desenes de joves es van apropar, no només per gaudir de la música i les actuacions dels diferents artistes nacionals i catalans, sinó també per celebrar el tret de sortida d'un Pla que pretén ajudar-los en l'emancipació, així com en la presa de decisions o la creació d'un espai d'oportunitats, entre altres. Durant la festa, també va estar present la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui va tenir una petita entrevista amb els presentadors Safreig on va presentar el Pla i els eixos inclosos en aquest. Bonell va estar acompanyada del secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes que va declarar que aquesta presentació més informal "és el millor".

"El Pla és un document teòric, un guió important per nosaltres per fer la llei i els plans d'actuació, però teníem clar que ens havíem d'adaptar al que els agrada als joves", va explicar Cabanes en relació amb la festa de presentació. Aquest format s'ha creat amb la intenció de poder celebrar l'inici del Pla i fer que els assistents coneguin tant el contingut de l'escrit com les principals línies de treball. Així doncs, Bonell i la presidenta del Fòrum Nacional de la Joventut, Lisa Cruz, es van sotmetre a unes preguntes per part de les presentadores per resoldre tots els dubtes. "Aquest és el tret de sortida. A partir d'aquí, marcarem el pla d'actuació per als pròxims anys" va finalitzar Cabanes.

La presentació del PNJ va comptar amb la presència de Safreig, les ballarines SnowGirls, la banda nacional Els Senyora, el cantant Rokyo i el cantant català Lildami. A més, es va ambientar l'acte amb música i un pica-pica.