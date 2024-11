Unes 300 persones a la primera jornada del congrés de pedagogia de l’UdA

Verificat per

La Universitat d’Andorra (UdA) acull des d’ahir i fins avui, juntament amb la Seu d’Urgell, el segon Congrés internacional de la Societat Catalana de Pedagogia, que se centra en les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, la salut emocional i el plurilingüisme. L’esdeveniment va reunir ahir unes 300 persones, una cinquantena de les quals van seguir les activitats que es van dur a terme a les instal·lacions de l’UdA.

L’activitat al centre andorrà va començar ahir divendres al matí amb la conferència de la consultora en estratègia digital Beatriz Martín Valcárcel titulada La transformació educativa amb IA: innovació i formació al llarg de la vida. Amb relació a les noves eines com el ChatGPT, Martín va assegurar que estem en la primera fase d’implantació, que serà incòmoda i complicada, però que “són tecnologies que no podem esquivar”, per la qual cosa, els que millor la facin servir tindran un avantatge competitiu.

A continuació es va celebrar una taula rodona sobre el Rol del docent: competències i desenvolupament professional docent vers la recerca i l’acció, amb la participació de la directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra, Virginia Larraz; la vicedegana d’Innovació de la Universitat de les Illes Balears, Carme Pinya; la professora del màster d’UNIR Àngels Soriano, i la mestra i expresidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, Pilar Gargallo. A través de les diferents intervencions, es va posar de manifest que la recerca educativa necessita ponts d’anada i tornada entre la universitat i els centres educatius. A més, les ponents també van remarcar que la intel·ligència artificial evidencia la necessitat de millorar la capacitat crítica dels ciutadans.

A la tarda, es van presentar diverses comunicacions. Carolina Poussier, professora i doctoranda de la Universitat d’Andorra, va parlar de l’impacte del feedback de ChatGPT en l’aprenentatge de llengües estrangeres; la doctoranda de l’UdA Georgina Cerqueda i la doctora Yolanda Colom van presentar una comunicació sobre la competència de raonament matemàtic en l’alumnat de segona ensenyança i batxillerat, i les doctores Sònia Gili, Alexandra Saz, Bárbara Cerrato i Virginia Larraz van donar a conèixer la formació dual en el bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra.