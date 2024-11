Recepció en honor al cos diplomàtic acreditat davant Andorra

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, va oferir una recepció oficial al cos diplomàtic dels països acreditats davant el Principat d'Andorra, al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell. Hi van assistir més d'una trentena d'ambaixadors, inclosos els ambaixadors residents a Andorra, encapçalats pel nunci de Sa Santedat a Andorra i el degà del Cos Diplomàtic, Bernardito Auza.

Auza va donar un discurs inicial on va mencionar que congratula profundament la constatació que el Principat "continua la seva evolució política i social de manera estable, i el poble andorrà continua mantenint la seva idiosincràsia, caràcter i esperit, la seva singularitat i excepcionalitat en el concert dels pobles de món". A més, va recalcar que la sana índole dels andorrans "es tradueix en un seguiment de la vida política i institucional que es manifesta amb la seva identitat històrica i institucional", afegint el gran ventall d'oportunitats amb les relacions internacionals que contribueixen positivament al concert entre Europa i el món. Finalment, ha desitjat prosperitat al país i als seus habitants.

Per la seva banda, Vives, en relació amb la situació dels conflictes bèl·lics actuals, va declarar que la posició d'Andorra s'ha tornat una "neutralitat activa" i s'oposa a qualsevol acte de violència que pugui afectar a la sobirania i integritat física d'un país. També va recordar l'acolliment dels 300 refugiats ucraïnesos, així com les famílies sirianes que han aterrat al Principat, on poden viure "en pau, on alguns ja tenen treball i permisos de residència". Un esforç que demostra el clar compromís de pau del país, aprofitant per fer una crida a la comunitat internacional per unir forces i donat un alto el foc.

El copríncep episcopal també va destacar el compromís d'Andorra en altres àmbits com el canvi climàtic, l'educació o la preservació de la diversitat cultural i lingüística. A més, va recalcar el repte amb l'Acord d'Associació a la Unió Europea i va mencionar el pròxim referèndum políticament vinculant on, després d'un ampli debat i deliberació, el poble andorrà es pronunciarà sobre la seva ratificació.

Finalment, Vives ha donat vots "per la prosperitat, el progrés i la pau dels estats que les vostres excel·lències representeu i pel manteniment de les bones relacions de les vostres nacions amb el nostre Principat d'Andorra". Seguidament, acompanyat del bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, ha saludat personalment a cada ambaixador, així com a cap de Govern i el síndic general.

En l'acte van estar presents les autoritats andorranes encapçalades pel cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat; els membres de la comissió legislativa d'Afers Exteriors encapçalada per la presidenta de la comissió, Berna Coma, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rosell; el president del Tribunal Constitucional, Joan Manel Abril Campoy; i el cònsol major de Canillo en representació de les set parròquies, Joan Alcobé.