El Pas de la Casa tindrà sis policies de dia i fins a dotze agents de nit aquest hivern

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va informar ahir dels efectius policials que es desplegaran al Pas de la Casa durant l’hivern, en resposta a una pregunta parlamentària del conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, publicada al Butlletí del Consell General. Així, durant el dia es preveu que hi hagi una patrulla del servei local (dues persones) i dues patrulles més, una de les quals de la Unitat de Seguretat Ciutadana (quatre persones). Durant la nit es preveu que hi hagi dues patrulles fixes de la Unitat de Seguretat Ciutadana (quatre persones), amb presència, la major part del temps, de vuit efectius del Grup de Suport i de Manteniment de l’Ordre (GSMO). Els efectius del GSMO cobreixen la zona del Pas i la zona de Soldeu. Quan són al Pas de la Casa, una de les patrulles que hi estan destinades baixa a Soldeu. Quan el GSMO es troba a Soldeu, aquesta darrera patrulla torna al Pas de la Casa.

Preguntada la ministra per quina és la planificació de noves contractacions d’ara fins al final d’aquesta legislatura, d’acord amb la previsió de baixes per jubilació dels pròxims anys, Molné explica que quan es produeix una baixa per jubilació, la plaça de la persona que es jubila es pot cobrir sense necessitat de crear una plaça nova. En els darrers anys, quan queden places vacants per jubilació o per qualsevol altre motiu, es publica un edicte a fi que les places quedin cobertes novament.

EFECTIUS POLICIALS

Bartolomé també pregunta si es manté el compromís d’assolir 300 efectius, “demanda expressada en nombroses ocasions per part de la direcció del cos de policia”. Segons la ministra, no hi ha hagut mai cap compromís del Govern d’arribar a un nombre concret d’efectius, sinó d’anar incrementant-los progressivament, en funció de les necessitats i la disponibilitat pressupostària. “Així s’ha fet en els darrers anys: l’any 2023 es van crear quatre places noves i l’any 2024 se’n van crear tres més, i s’han previst tres places de policia de nova creació al pressupost del 2025”, respon Molné que afegeix que “la intenció del Govern en els anys vinents és anar creant més places noves per dotar de més efectius el cos de policia”.