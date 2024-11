Pas alternatiu per un accident a la Portalada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vehicle que baixava a gran velocitat es va estavellar contra la rotonda de la Portalada, ahir a Sant Julià de Lòria, fet que va provocar que es tallés la circulació en un carril i haver de donar un pas alternatiu als vehicles, que al llarg de la tarda va continuar, i va causar cues intenses. Cap a les 15.30 dos cotxes van col·lidir. Ambdues persones van retirar els vehicles per poder fer el informe amistós, juntament amb els agents, quan al voltant de les 16.30 el cotxe que es va estavellar contra la rotonda podria “baixar despistat” i a gran velocitat. Els bombers es van desplaçar fins a la zona, juntament amb una ambulància i un camió d’excarceració, però segons van informar només es van haver de lamentar danys materials. La persona implicada no va voler anar a l’hospital, i es va esperar assistència per poder retirar el vehicle.