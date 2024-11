Estudi per millorar l’atenció dels reclusos amb trastorns mentals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata celebra l’aprovació per unanimitat del Consell General de la moció que el PS va presentar per tal que Govern elabori un estudi per determinar els recursos i mitjans addicionals necessaris per millorar l’atenció dels interns, i en concret aquells que puguin patir malalties o trastorns de salut mental.