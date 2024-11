Espot busca el suport dels privats per ajudar en l’habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, va compartir amb l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) la necessitat d’estrènyer la col·laboració publicoprivada “amb mecanismes que permetin emprendre noves accions amb els privats per impulsar habitatges de preu assequible”, ja que “el que està clar és que ni el Govern ni els comuns sols no podran arreglar el problema de la vivenda” sense la participació privada. El president de l’EFA, Daniel Armengol, es va referir ahir a la llei òmnibus, assegurant que els socis de l’entitat “estan en les organitzacions sectorials que interactuen directament quan alguna llei els preocupa o veuen que la poden millorar”, per la qual cosa, va afegir, “em consta que moltes de les esmenes que han fet els nostres socis s’han recollit i veurem com acaba la llei després del seu tràmit legislatiu”. La col·laboració també seria ampliable a altres àmbits com les infraestructures en què es requereixen inversions importants, com l’aeroport o la zona franca que va demanar l’EFA i que Espot va coincidir que eren inversions importants sobre les quals s’està treballant amb el teixit empresarial andorrà.

“Ni el Govern ni els comuns sols no podran arreglar el problema de la vivenda” Xavier Espot, Cap de Govern

Per a l’EFA, l’acord d’associació no és una amenaça, però sí que és “un gran repte”. Al respecte, Armengol va demanar en el seu discurs de cloenda que el text ha d’assegurar que “les empreses puguin prosperar en aquest nou marc” i que es creï un equilibri que protegeixi les necessitats i interessos empresarials sense renunciar a les oportunitats que aportarà la Unió Europea.

El diàleg és un dels punts clau per garantir l’èxit de l’apropament amb la UE si guanya el sí. Per aquest motiu, Armengol va demanar obrir “canals de diàleg i processos de comunicació conjunts” amb l’objectiu que l’acord “permeti augmentar l’aposta per la diversificació de l’economia”. Ramificar l’economia podria passar per projectes publicoprivats com disposar d’un aeroport operatiu amb diverses connexions setmanals amb les capitals veïnes, crear una zona industrial logística i de serveis mitjançant la zona franca i impulsar, mitjançant la participació dels privats, transports segregats per explorar “nous sectors que complementin els pilars tradicionals” d’Andorra, va proposar Armengol.

“L’acord ha d’augmentar l’aposta per la diversificació de l’economia” Daniel Armengol, President de l’EFA

Armengol va lamentar les polítiques “reactives” que es prenen per part del Govern i dels comuns a l’hora de corregir els problemes. Ho va dir en el marc del 22è Fòrum de l’EFA, que va girar al voltant de la intel·ligència articificial. Armengol va queixar-se que no es prenguin mesures “proactives” per avançar-se als problemes, sinó que només es reaccioni per solucionar-los. A la vegada, va exposar que actualment “l’economia va bé, però la percepció individual no sol ser sempre la mateixa”.

Espot, va compartir bona part de les inquietuds de l’EFA i va destacar la necessitat d’avançar cap a una major diversificació i competitivitat de les empreses. També va aprofitar la intervenció per refermar el compromís de continuar acompanyant el teixit empresarial en el procés de desplegament de l’Acord d’Associació, que va definir com “una palanca excel·lent per diversificar l’economia”.

Cortina i Gibert al Fòrum.