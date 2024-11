Els banders retiren 17 nius de vespa asiàtica al país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cos de banders ha retirat 17 nius de vespa asiàtica en el marc de la gestió i control d’aquest insecte, segons informen a les xarxes socials. Els agents de Medi Ambient indiquen que han finalitzat la temporada d’intervencions que l’any passat es va saldar amb la troballa de 8 nius. I destaquen que es tracta d’una “espècie exòtica invasora amb un gran potencial colonitzador, fet que constitueix una greu amenaça per a les espècies autòctones i els ecosistemes”. Els banders acompanyen la publicació amb un vídeo on se’ls pot veure retirant nius de vespa asiàtica localitzats en arbres, construccions i també en racons entre pedres a la muntanya. La vespa asiàtica és també mal anomenada assassina, molt lluny de la realitat. No és més verinosa ni més agressiva que les vespes autòctones.