Andorra la Vella i Escaldes encenen el Nadal

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dues parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes Engordany, van encetar ahir l’època nadalenca amb l’encesa de llums que des de fa uns anys han fet de manera conjunta. Una iniciativa que se suma a les activitats conjuntes que solen dur a terme ambdues parròquies. “Fa molt de goig perquè hi ha molta gent i, per tant, moltes ganes de festa”, va declarar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili. Unes paraules que va subscriure el mateix cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, que va afegir que l’encesa conjunta no és a causa de l’estalvi energètic, sinó per “optimitzar la zona i un símbol de començar a fer més coses”.