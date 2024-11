14 empreses participen al primer taller intensiu i pràctic d'Andorra Business

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

14 empreses emergents andorranes participen en el primer bootcamp, un taller intensiu i pràctic, d'Andorra Business. Una iniciativa orientada a impulsar l'emprenedoria i el creixement de les startups del Principat, i que ha hagut d'ampliar el nombre d'inscripcions per l'alta demanda. El taller va començar el divendres 29 de novembre i s'allargarà fins dissabte al Bici Lab d'Andorra la Vella. Una "experiència formativa" curta dissenyada per proporcionar en poc temps les eines i coneixements necessaris per avançar en un projecte.

La director d'Andorra Bussines, Judit Hidalgo, ha explicat que aquest taller "marca l’inici dels projectes i dels serveis que la nostra entitat desplegarà en els pròxims mesos, com ara els programes d’incubació i d’acceleració, que oferiran suport continuat als emprenedors i startups andorranes".