Sopa de Cabra emociona l’Auditori

La banda gironina Sopa de Cabra ha iniciat amb gran èxit la gira de presentació del seu nou àlbum, Ànima. Després de cinc anys sense publicar material inèdit, el grup, ja un clàssic del rock català, va esgotar les entrades per a les dues actuacions a l’Auditori Nacional el primer dia de posar-se a la venda.

El grup català va actuar ahir a l’Auditori Nacional.Fernando Galindo

Gerard Quintana es va presentar amb el característic “bona nit malparits!” abans que sonessin els primers acords d’El boig de la ciutat, tema amb què va obrir l’actuació de la banda, formada amb Josep Thió i Jaume Soler (guitarres), Miki Santamaria (baix), Pep Bosch (bateria) i Valen Nieto (teclat i percussions) i Ricard Sohn.

La banda encapçalada per Quintana, que en tot moment va buscar la interacció amb la platea, va alternar els temes més coneguts de la seva carrera de tres dècades llargues amb les noves composicions, que marquen la vigència de la seva proposta i la capacitat per seduir un públic intergeneracional amb avis, fills i nets.

El concert, carregat d’energia i emoció, va incloure noves peces del disc, així com els grans clàssics que han definit la trajectòria de Sopa de Cabra al llarg de més de tres dècades. Si a la primera part van guanyar protagonisme les estrenes com Temps de sega, Ànima animal o Que et vagi bé, que van alternar amb cançons de discs anteriors com Farem que surti el sol o Cercles, en el tram final es van revisitar els grans èxits com Camins, Mai trobaràs o Si et quedes amb mi. El tema més icònic –l’Empordà– va ser triat per les acaballes del concert amb el públic rendit a la nostàlgia.

El nou disc destaca per la col·laboració amb diversos artistes, una aposta que, segons la banda, vol reflectir “l’ànima” única que caracteritza cada cançó. Avui tornen a l’Auditori Nacional a les nou.