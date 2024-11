Un estudi encarregat pels immobiliaris assegura que es veuran molt afectats per l'acord

L’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea obre la porta a una transformació profunda del marc econòmic i professional del Principat. Un informe encarregar pel sector immobiliàri al bufet Marimón Abogados assegura que aquest serà un dels més afectats per la implementació d’aquest tractat, especialment pel que fa a la competència directa amb professionals provinents dels estats membres de la UE.

Segons l’informe, l’acord d’associació suposarà l’aplicació a Andorra de les llibertats fonamentals del mercat interior europeu, incloent-hi la lliure prestació de serveis i la llibertat d’establiment. Això permetrà als agents immobiliaris europeus exercir la seva activitat al país sota condicions de reciprocitat, sense estar subjectes a les mateixes exigències que actualment s’imposen als professionals locals.

Actualment, els agents immobiliaris estan sotmesos a una regulació estricta, que inclou requisits com ara la col·legiació obligatòria, la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil i el compliment d’una normativa rigorosa per a la prevenció del blanqueig de capitals. Aquesta regulació, segons l’informe, podria ser considerada incompatible amb els principis europeus si no es justifica com a necessària i proporcional per protegir interessos generals, com ara la seguretat jurídica o la defensa dels consumidors.

L’acord no preveu, en la seva redacció actual, “excepcions significatives per al sector immobiliari”, tot i que s’estableix un període transitori de tres anys des de la seva entrada en vigor. Aquesta moratòria té com a objectiu permetre una adaptació progressiva de les normatives andorranes, però “podria ser insuficient per protegir la posició dels professionals locals davant l’entrada de nous actors amb estructures més competitives”.

Un dels punts més preocupants per al sector és la possibilitat que agents immobiliaris europeus puguin operar a Andorra sense necessitat de complir els mateixos requisits que els professionals del país. Això, segons l’estudi de l’AGIA, podria derivar en una major pressió sobre els preus dels serveis, posant en risc la viabilitat econòmica de molts agents locals i fins i tot la pèrdua de llocs de treball.

L’informe també alerta del possible efecte dominó en altres professions liberals regulades, com ara advocats, arquitectes o economistes, que podrien veure’s sotmeses a dinàmiques similars. La liberalització de l’accés i l’exercici d’aquestes activitats “pot alterar l’equilibri del mercat laboral i afeblir el control que els col·legis professionals exerceixen sobre la qualitat dels serveis i el respecte als codis deontològics”.

Amb tot, l’acord d’associació també obre algunes oportunitats, com ara l’accés al mercat únic europeu i el reconeixement mutu de qualificacions, que podria beneficiar els professionals andorrans que vulguin expandir-se internacionalment. No obstant això, la lectura de l’informe tendeix a pensar que el pes de les dificultats sembla decantar la balança cap al risc de perdre control sobre sectors estratègics per a l’economia nacional.