Pas alternatiu per un accident a la Portalada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vehicle que baixava a gran velocitat s'ha estavellat contra la rotonda de la Portalada, a Sant Julià, provocant que es tallés la circulació en un carril i donant un pas alternatiu als vehicles, que a hores d'ara continua, i està provocant cues.

Cap a les 15:30 dos cotxes han col·lidit. Ambdues persones han retirat els seus vehicles per poder fer el part amistós, juntament amb els agents, quan al voltant de les 16:30 el cotxe que s'ha estavellat contra la rotonda podria "baixar despistat" i a gran velocitat. Els bombers s'han desplaçat fins la zona, juntament amb una ambulància i un camió d'excarceració, però segons informen només s'han de lamentar danys materials. La persona implicada no ha volgut anar a l'hospital, i s'està esperant assistència per poder retirar el vehicle.