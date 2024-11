Naudi compara la presó amb un hotel

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General va aprovar la moció perquè el Govern dugui a terme l’elaboració d’un estudi per atendre les necessitats dels interns del centre penitenciari i per a la presentació d’un projecte de llei de modificació de la Llei qualificada penitenciària per assolir un sistema penal equilibrat abans de la finalització de l’any vinent. Això sí, amb les esmenes presentades pel grup parlamentari de Concòrdia i el grup parlamentari demòcrata. Especialment destacada va ser la intervenció del president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que va recordar que “són persones que han comès delictes”, i va fer ús de la metàfora per comparar com, en certs moments, el centre penitenciari pot arribar a ser “un hotel de cinc estrelles”. Així doncs, la prioritat és poder garantir a les persones exemptes de la seva llibertat els recursos mínims, tant materials com humans, per poder evitar situacions que siguin de risc extrem.