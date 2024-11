Mor l’actor i director teatral Xavier Fernández, el Sisquet de Cal Sinquede

L’actor Francesc Xavier Fernández va morir ahir amb 64 anys a l’hospital. L’intèrpret i director era molt conegut per haver participat en moltes representacions teatrals, en activitats culturals i per haver-se convertit en el personatge del Sisquet de Cal Sinquede els últims anys.

Fernández havia treballat al sector bancari mentre participava en obres teatrals. Després va regentar un establiment de restauració a la plaça Guillemó, a Andorra la Vella, que va anomenar Cal Sinquede. L’actor també havia interpretat el personatge de Superventura, la sèrie d’humor que va produir el Diari d’Andorra i que es pot veure a Diari TV.

El ministeri de Cultura es va sumar als laments per la pèrdua de Xavier Fernández i va destacar a través de les xarxes socials que l’actor, guionista, director i dinamitzador cultural “és la veu emblemàtica del material pedagògic Veus d’Andorra i de la Casa Rull”, i “deixa un buit important entre els creadors i agitadors de la cultura del país”.

Fernández també va participar en activitats relacionades amb el patrimoni i va oferir recorreguts per la part alta d’Escaldes-Engordany per descobrir l’origen rural de la parròquia i per visitar llocs emblemàtics com el Centre d’Art i el Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu (CIAM). També va participar en activitats nocturnes similars a Canillo, organitzant passejades gratuïtes.

La família rebrà el dol avui entre les onze del matí i la una del migdia, i entre les quatre i les set de la tarda, a la sala 3 del tanatori d’Escaldes-Engordany.