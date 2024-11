Publicat per Daniel Muñoz Verificat per Creat: Actualitzat:

Mobilitat preveu l’entrada de 58.100 vehicles pel pont de la Puríssima –del 5 al 8 de desembre- al Principat. Xifres, tal com ha destacat el cap d’àrea, Daniel Boneta, que seran un 2% superiors a les registrades l’any passat. De cara a Nadal, els números també creixen, ja que s’esperen unes 234.200 arribades a territori andorrà, un 1% més que el 2023. Aquestes previsions són provisionals, atès que s’està encara a l’espera de la meteorologia i de si podran obrir o no les pistes d’esquí.

Segons ha explicat Boneta, Mobilitat obrirà el doble carril a la frontera de Sant Julià de Lòria de ser necessari. Una acció en la que s’hauran de coordinar la policia andorrana i l’espanyola, i on s’intentarà “no arribar al col·lapse, sinó preveure i actuar amb prou temps d’antelació”. Com és habitual, es recomana a la ciutadania evitar les hores de màxima afluència i fer, en la mesura que sigui possible, teletreball.