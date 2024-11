Espot acusa l’oposició de buscar únicament el desgast del Govern

El cap de Govern, Xavier Espot, acusa l’oposició d’intentar “desgastar” el Govern a través d’una pluja d’esmenes que cau, principalment, sobre dos projectes de llei: el de creixement sostenible i dret a l’habitatge i el del pressupost del 2025. El del pressupost ja suma dues esmenes a la totalitat (de Concòrdia i el PS) i el de creixement sostenible i dret a l’habitatge –conegut com a llei òmnibus– ha estat esmenat per Andorra Endavant (a la totalitat, però també amb 28 de parcials), per Concòrdia (una cinquantena d’esmenes parcials), el PS (25), però també DA (48 esmenes). Justament ahir, el Consell General va debatre i votar l’esmena a la totalitat a la llei òmnibus promocionada per Andorra Endavant. El rebuig a la censura d’AE va ser majoritari: 21 vots en contra (de DA, CC, Concòrdia i Liberals), dues abstencions (del PS, per absència de Judith Casal) i tres vots a favor (els d’AE).

Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, va defensar l’esmena a la totalitat en al·legar que la norma a examen “compromet els drets fonamentals de la propietat privada”. Montaner va demanar “el retorn del text al Govern”, ja que, segons la consellera general, el projecte de llei de creixement sostenible i dret a l’habitatge “introdueix mesures que representen un intervencionisme mai vist a Andorra” i “posa en risc l’economia del país”. “El projecte de llei inclou mesures desproporcionades, com ara la cessió obligatòria dels pisos buits, la qual cosa vulnera la propietat privada i generarà inseguretat jurídica”, va dir Montaner, que va augurar “desconfiança” del mercat privat i una consegüent “reducció de l’oferta d’habitatge”. La líder d’Andorra Endavant va reclamar “unir els ciutadans i no dividir la societat” i reconduir el mercat “de manera suau”. “Cal agafar el toro per les banyes, però sense arrencar-li les banyes”, va resumir.

Espot va acusar Montaner d’oferir un discurs “alarmista i catastrofista” i “imputar al projecte de llei tots els mals del món”. Amb un to més afable que el de la setmana passada, el cap de Govern va fer valdre la posició ideològica del Govern: “Estem al lloc que ens correspon: la centralitat política. El lloc des d’on treballem per trobar solucions als grans reptes del país. I ho fem des de la raó.” “I per a aquells que s’ho pensin: ni soc comunista ni soc bolivarià”, va afegir. Per a Espot, la llei òmnibus és “ambiciosa i realista”, un pas per “avançar cap a un creixement més sostenible amb polítiques respectuoses amb el nostre entorn”. El cap de Govern va considerar l’esmena a la totalitat d’Andorra Endavant un “error polític”.

Cerni Escalé, líder de Concòrdia, va emparar el dret d’AE a presentar l’esmena a la totalitat, però en va descartar la utilitat (Concòrdia ha presentat una cinquantena d’esmenes parcials). Escalé va reconèixer al Govern la convergència en la direcció general de la llei i el diagnòstic dels problemes residencials del país, però va assenyalar que les mesures incloses són “massa poc ambicioses”. “És una llei inefectiva amb la inversió estrangera i el marc tributari. Una llei que no fa prou.” El conseller també va retreure a l’executiu d’haver tramitat la llei òmnibus (una llei de lleis) “indegudament”, ja que tots els eixos s’estan examinant de manera conjunta i no separadament. Per la seva part, Baró, parlamentari del PS, va perfilar una llei “amb mancances tant de forma com de fons”. Així i tot, el grup parlamentari va rebutjar presentar una esmena a la totalitat per evitar perdre “el temps que estem aquí debatent” (ja que el Govern té majoria folgada). “Els ha costat sis anys entendre que el mercat no es regula tot sol”, va llançar Baró a la bancada de la majoria. Concòrdia i el PS també van apressar el Govern a crear un registre de la propietat.