Els avantatges de la IA, al Fòrum de l’EFA

La intel·ligència artificial (IA) és l’eix vertebrador del 22è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), un esdeveniment que té lloc avui a l’Sport Hotel Village de Soldeu i que compta amb reconeguts professionals del sector que explicaran els beneficis que representa per a les empreses incorporar aquesta tecnologia en el seu dia a dia. Un dels convidats a la jornada és el fundador de Purpose Alliance, Francisco Palao, que a través de la conferència Creant impacte real en l’empresa amb intel·ligència artificial abordarà des d’un enfocament “molt pragmàtic” què han de fer les empreses per aplicar la IA, per què i de quina manera.