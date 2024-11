La covid provocava una inflamació sense control als pacients afectats

Verificat per

Un estudi científic liderat pel doctor Gerardo Vizmanos amb el suport d’Andbank ha confirmat que la malaltia de la covid-19 generava una tempesta descontrolada de citocines, la qual cosa provocava que hi hagués una inflamació sense control que acabava derivant en malestar als pacients. Aquest treball, que porta per títol Estudi del perfil inflamatori de pacients amb covid-19 durant la pandèmia, s’ha portat a terme durant quatre anys amb pacients del país i ha ratificat dades ja publicades sobre el virus.

En concret es va analitzar l’evolució de 117 pacients del Principat contagiats de covid, 82 dels quals ingressats a l’UCI, 27 ingressats a la plana hospitalària i vuit atesos només en atenció primària perquè els seus símptomes eren lleus.

Les citocines són uns missatgers intercel·lulars, ja que “les cèl·lules entre elles es comuniquen amb citocines, alliberen unes proteïnes i la cèl·lula que està més allunyada o enganxada a la que envia el missatge té un receptor i aquesta dona una resposta a la cèl·lula”, va detallar el doctor Vizmanos sobre les citocines, que va agregar que són “la base principal del sistema immunitari”.

L’estudi ha confirmat que en casos greus del coronavirus, la resposta innata del cos no podia controlar la infecció i això acabava provocant una resposta exagerada perquè hi havia una tempesta de citocines i, si aquesta es disparava, hi havia més risc de mortalitat. “Confirmem les dades que la malaltia de la covid-19 fa una tempesta de citocines, fa una inflamació descontrolada”, va apuntar el doctor.

Les conclusions que extreu el doctor sobre aquest estudi és que pot ajudar a preparar la propera amenaça sanitària, ja que considera que vindran més epidèmies, com ha anat passant al llarg de la història de la humanitat. Alhora ha servit per demostrar que a Andorra es pot fer una “ciència de primera línia i aquest és un missatge important perquè és factible que qualsevol professional que vulgui pugui fer un treball d’investigació”, va exposar el científic en la presentació ahir de l’estudi.