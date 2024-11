Escaldes i la capital donen la benvinguda al Nadal amb l'encesa de llums

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nadal ja ha arribat a la capital amb l'encesa de llums de l'eix comercial al carrer de la Unió, de manera conjunta entre el comú d'Andorra la Vella i el d'Escaldes. Una acció que ha donat el tret de sortida a la festa nadalenca, omplint els carrers de música i color. Per un costat, la banda de l'Institut de Música i els gegants d'Andorra la Vella han fet una cercavila per l'avinguda Mertixell fins a la plaça Príncep Benlloch. A més, cap a les 19:30 hores, arribarà un dels plats forts amb l'encesa del sostre de llums, que inaugurarà oficialment el Poblet de Nadal.

D'altra banda, el comú d'Escaldes ha organitzat un espectacle itinerant, que ha recorregut l'avinguda Carlemany fins a la plaça Coprínceps, per començar una festa que seguirà al mateix indret amb la cantada del conjunt vocal de l'Escola de Música comunal i el concert de Soulful Christmas, per acabar amb una xocolatada per a tots els assistents.