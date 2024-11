Andorra Business organitza un taller per a emprenedors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Business ha organitzat un bootcamp, taller pràctic i intensiu orientat a impulsar l'emprenedoria i el creixement d'startups que aplega catorze empreses emergents de diversos sectors, segons informa. El taller es fa avui i demà al Bici Lab d'Andorra la Vella i està dissenyat "per proporcionar, en poc temps, les eines i coneixements necessaris per avançar en un projecte, sigui en les primeres etapes o en la seva acceleració", exposa en un comunicat.

La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que aquest esdeveniment "marca l'inici dels projectes i dels serveis que la nostra entitat desplegarà en els pròxims mesos, com ara els programes d'incubació i acceleració, que oferiran suport continuat als emprenedors d'startups andorranes". I ha afegit que el bootcamp està adreçat tant a empreses que ja existeixen com als emprenedors que encara no l'han creada. Els assistents han pogut aprendre com aconseguir captar inversors i com superar reptes empresarials que ha exposat Carles Argemí, fundador de Zankyou Advisory, Testamenta i Contenidos Click. Els aspectes legals s'han abordat de la mà d'Alda Rodríguez Ronchera de Delvy Andorra.