Acompanyar els joves en l’emancipació

El Govern va presentar ahir el pla nacional de la joventut (PNJ) 2025-2028, un conjunt d’estratègies destinades a acompanyar els joves en un procés “tan important com és l’emancipació”, va explicar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, en una roda de premsa davant els mitjans de comunicació. La presentació es va fer sense la validació formal de la taula permanent de la joventut, tal com va especificar en un comunicat emès, minuts després, el Fòrum Nacional de la Joventut, l’organització juvenil encarregada de portar la veu dels joves a les institucions. Tanmateix, van voler donar-li el seu suport, tal com van explicar, ja que és “un pas significatiu per abordar les necessitats i inquietuds de la joventut andorrana”.