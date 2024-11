La Seu Vella de Lleida queda fora de la candidatura de la Unesco

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida feia públiques a principi d’aquest mes les aspiracions de formar part també de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco que reuneix catorze monuments, dotze dels quals andorrans, testimoni dels orígens del Coprincipat d’Andorra. La Paeria defensava la proposta en considerar que el Pariatge del 1278 s’hauria signat al Castell del Rei, una afirmació que manca avui de testimonis històrics que l’acreditin. La Seu Vella, però, no formarà part de la candidatura a Patrimoni Mundial sobre els orígens del Coprincipat.

Al ministeri de Cultura d’Andorra i a bona part dels implicats en el projecte la proposta lleidatana no els va agradar ni pel fons ni per les formes, sobretot pel fet que la Paeria la fes pública a través de la premsa amb la clara voluntat de pressionar el Comitè de Pilotatge (Copil), que és l’òrgan que havia de prendre la decisió final sobre la qüestió. Ja aleshores, la ministra Bonell va defensar que la “decisió es prendria només amb criteris històrics”, tot i que la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, va traslladar-li tot just fa una setmana el ple suport del seu govern a la proposta del consorci lleidatà.

De portes enfora ambdues parts van acordar que seria el Copil, en tant que encarregat de la governança de la candidatura, qui prendria la decisió definitiva el pròxim 30 de gener. Amb tot, fonts consultades afirmen que pròximament hi haurà una reunió del comitè de redacció que avançarà una primera resposta en la línia de frenar qualsevol aspiració de la Seu Vella, considerant que ja fa tres anys que es va tancar una proposta en la qual no falta ni hi sobra res. Vaja, que a hores d’ara ja no hi ha marge per incloure cap altre monument si no hi ha un daltabaix.

Cap d’aquestes reunions del comitè de redacció que s’haurien programat serà necessària perquè a hores d’ara la Generalitat ja dona per enterrat el projecte, segons ha pogut saber el Diari. Així li ho han comunicat des del govern català a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. Després de la seva visita a Andorra, la consellera Hernández va veure que la proposta lleidatana no era ben rebuda i davant d’aquest fet han optat per deixar-la definitivament en via morta, ha explicat Barrera.

L’INTERÈS DE LA PAERIA

El que no acaba de quedar clar és l’origen inicial d’aquesta proposta liderada per la Paeria, quan ja fa gairebé nou anys que el projecte de candidatura entre Andorra, la Seu d’Urgell i Foix va començar a rodar. Fonts pròximes als interessos lleidatans apunten l’exambaixador espanyol Àngel Ros, que sabedor de la candidatura quan desenvolupava la seva tasca a Andorra hauria animat el seu successor a la Paeria, Fèlix Larrosa, a intentar sumar-s’hi, ara ja sense èxit. Més enllà de la via andorrana, des de Lleida treballen en paral·lel d’altres opcions per ser Patrimoni Mundial de la Unesco, fet que encara resulta més sorprenent si es té en compte la demanda que van fer a Andorra no fa ni tres setmanes.