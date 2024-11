Rebutjada l’esmena a la totalitat a la llei òmnibus presentada per Andorra Endavant

L’esmena a la totalitat presentada per Andorra Endavant a la llei òmnibus ha estat descartada aquesta tarda al Consell General. El rebuig ha estat majoritari: 21 vots en contra (de DA, CC, Concòrdia i Liberals), dues abstencions (del PS, per absència de Judith Casal) i 3 vots a favor (els d’AE). El cap de Govern, Xavier Espot, ha acusat Carine Montaner, líder d’AE, d’oferir un discurs “alarmista i catastrofista” i “imputar al projecte de llei tots els mals del món”. Montaner ha acusat l’executiu d’intervencionisme i contradiccions. Espot ha defensat la posició ideològica del Govern: “Estem al lloc que ens correspon: la centralitat política. El lloc des d’on treballem per trobar solucions als grans reptes del país. I ho fem des de la raó”. “I per a aquells que s’ho pensin: ni soc comunista ni soc bolivarià”, ha afegit. Cerni Escalé, líder de Concòrdia, ha defensat el dret d’AE a presentar l’esmena a la totalitat, però n’ha descartat la utilitat (Concòrdia ha presentat una cinquantena d’esmenes parcials). Escalé ha reconegut al Govern la convergència en la direcció general de la llei i del diagnòstic dels problemes residencials del país, però assenyalat que les mesures incloses són “massa poc ambicioses”. “És una llei inefectiva amb la inversió estrangera i el marc tributari. Una llei que no fa prou”. Concòrdia i PS també han apressat al Govern a crear un registre de la propietat.