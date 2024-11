El PS denuncia les desigualtats que fomenta la política fiscal de la majoria

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Si Andorra és al Top 20 del PIB mundial, per què hem d’estar fent equilibris per sostenir un sistema públic que alimenti l’estat del benestar?” Aquesta és una de les preguntes que va plantejar Judith Casal, presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, que ahir va comparèixer al Consell General en companyia de Pere Baró, conseller del partit, per explicar els arguments que avalen la seva decisió d’esmenar a la totalitat els comptes presentats pel Govern per a l’any que ve. Casal també es va mostrar molt crítica amb la política fiscal de DA per “les desigualtats entre els ciutadans del Principat”, ja que no entenen que “un treballador hagi d’aportar el 5%-10% del seu salari a l’IRPF i algú que tingui dos milions d’euros en un fons d’inversió no pagui res”. El grup de l’oposició fonamenta el posicionament contrari als comptes en les conclusions a què ha arribat després d’un estudi intern dut a terme en què es pot comprovar, afirma Casal, que el producte interior brut d’Andorra ha crescut en un 34% entre els anys 2019 i 2024, i al mateix temps la despesa de l’executiu ho ha fet en un 42% i el deute de l’Estat en un 32%. “Ara hauríem de posar diners a la guardiola per a quan vinguin les vaques magres, no endeutar-nos més com a país”, va afegir la consellera.